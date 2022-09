Suezský průplav pootevřel invazním druhům dveře do Středozemního moře. Změna klimatu je rozkopla

Podle FAO dochází k zásadní změně. Šest nově identifikovaných jedovatých druhů, včetně čtverzubcovitých, perutýnů a několika medúz, je pro člověka toxických, pokud se jich dotkne nebo je sní. V Tunisku se dva nepůvodní druhy krabů modrých, které ohrožovaly tradiční rybolov, nakonec staly výnosným byznysem. Nenasytný korýš do Středomoří připlul s lodí ze Severní Ameriky přes Gibraltarskou úžinu. Ve francouzském departementu Languedoc-Roussillon, kde byl nedávno objeven, působí spoušť.

Lidské chyby zhoršují stav přírody

V roce 2015 se Suezský průplav dočkal rozšíření, což invazi ještě zhoršilo. „Důsledky jsou složité, protože některé tropické druhy mohou plnit stejné biologické funkce jako původní druhy, které nahrazují,“ vysvětluje Gil Rilov z Národního oceánografického institutu v izraelské Haifě. Ústav již osm let zkoumá citlivost flóry a fauny na teplotu vody. Ukázalo se, že v létě, kdy teplota vody na Blízkém východě stoupá z 29 na 32 stupňů, z moře mizí ježci s malými ostny ve prospěch ježků s dlouhými ostny, kteří se obvykle vyskytují v Ejlatu v Rudém moři.

„Má to špatné i dobré důsledky,“ říká Rilov a uvádí případ nepůvodních makrořas. Ty králíčkovcům nechutnají a mají stejně jako původní mořská tráva schopnost ukládat oxid uhličitý.

Ředitel výzkumu v Národním biologickém ústavu v italském Janově Paolo Guidetti přijel před deseti lety na kongres do turecké Antalye a při koupání v moři zažil šok. „To, co jsem viděl, vůbec neodpovídalo tomu, co jsem třicet let pozoroval v západním Středomoří: 95 procent ryb bylo nepůvodních,“ říká.