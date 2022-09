Americký výzkum v Antarktidě přetéká obtěžováním. I sexuálním, popsala nová zpráva

„Je možné, že něco, co mi nepřišlo, že by někomu mohlo vadit (a to i z toho důvodu, že jsem prostě muž a ne žena), mohl někdo jiný považovat už za hraniční a jemu nebo jí nepříjemné. Obzvlášť, pokud se to opakuje v omezeném kolektivu po dlouhou dobu,“ přiznává Lulák. Myslí si, že příklady, které výše uvedená zpráva popisuje, pocházejí spíš z doby přezimování. „Lidé tam pak dělají dlouhodobě monotónní práci a nemohou ven a obecně jsou tam ty podmínky mnohem horší a těžší než v létě, kde je tam mnohem víc lidí a mnohem víc práce, a i volnočasového vyžití.“

Sám se s jednou situací, která by se dala označit za mezní, setkal. „Měli jsme v týmu kolegyni, která měla poměrně silnou OCD (obsedantně-kompulzivní porucha, pozn. red.) a bylo potřeba jí vyjít vstříc, aby jí některé věci nevadily. Pro nás to nebyl problém, vycházeli jsme skvěle, ale jedna technička si z ní dělala trošku legraci a v podstatě ji tím dohnala až k slzám – což je tam také branné jako harrasement, byť ne sexuální. Podle Luláka se ale tato situace okamžitě řešila – a vyřešila zásahem vedoucího týmu.