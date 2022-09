NASA plánuje neprodyšnou laboratoř. Má zabezpečit vzorky z Marsu

Když v roce 1973 astronom Carl Sagan ve své knize popisoval možnost vyslání člověka na Mars, představil problém, který tehdy dalece přesahoval složitost i náklady takové mise: je možné, že na rudé planetě život už existuje a že se nebude chovat hezky, napsal list The New York Times. NASA se na to teď musí připravit.