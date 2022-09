Americký přístroj vyrábí na Marsu stejně kyslíku jako strom. Přináší naději pro trvalé základny

Americká kosmická agentura plánuje ještě v první polovině tohoto století velkou misi astronautů na Mars. Velké plány má s planetou i Čína a další světové mocnosti. Právě NASA má ale zatím plán nejpropracovanější –⁠ chtěla by totiž na Rudé planetě vytvořit „trvalou přítomnost“.

To ale přináší spoustu výzev, tou největší je základní podmínka pro život –⁠ aby měli budoucí astronauti na Marsu vůbec co dýchat. Teď to ale vypadá, že problém je alespoň z části vyřešený –⁠ malé zařízení o velikosti autobaterie, které se v současné době nachází na povrchu Marsu, spolehlivě vyrábí tolik kyslíku jako strom.