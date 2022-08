Opičí neštovice v Evropě zpomalují, můžeme je tam zastavit, oznámila WHO

„Věříme, že se nám podaří v evropském regionu eliminovat přenos opičích neštovic z člověka na člověka,“ uvedl regionální ředitel WHO pro Evropu Hans Kluge. „Abychom se ale posunuli tímto směrem, musíme pro to udělat víc.“

Počet nově hlášených případů opičích neštovic klesá celosvětově. Podle posledního hlášení z minulého týdne klesl za posledních sedm dní o 21 procent, ve čtyřech týdnech před tímto prvním poklesem naopak počty případů infekce rostly.

„Tento pokles by mohl odrážet první náznaky klesajícího počtu případů v evropském regionu, ale musí být ještě potvrzen,“ informovala WHO v Ženevě. Evropský region v pojímání WHO zahrnuje 53 zemí od EU přes Turecko či Turkmenistán a Rusko až po Izrael. V regionu Severní a Jižní Ameriky naopak počty případů nadále rostou.