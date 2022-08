Americký imunolog Fauci opustí své veřejné funkce. Podílel se na boji proti AIDS i covidu

„Rezignuji na tyto funkce v prosinci tohoto roku, abych začal novou kapitolu ve své kariéře,“ uvedl Fauci, který ve veřejném sektoru působil pět desítek let. Zdůraznil, že rozhodně neodchází do důchodu, ale že vstupuje do další fáze svého profesního života „s plnou energií a vášní“. Detaily o tom, co bude dělat od příštího roku, zatím Fauci nesdělil. Řekl ale, že chce svou zkušenost využít pro výchovu vědeckých lídrů, kteří budou v budoucnosti čelit novým infekčním nemocem. Americká média spekulují, že se přesune na některou z elitních amerických univerzit. Faucimu za jeho práci poděkoval americký prezident Joe Biden. „Ať jste ho znali osobně, nebo ne, tak jeho práce se dotkla života všech Američanů,“ uvedl Biden a dodal, že díky Faucimu jsou USA „silnější, odolnější a zdravější“. Život plný pomoci ostatním Fauci působil 38 let jako ředitel Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění, v rámci kterého se podílel na přípravě vládních strategií, které reagovaly na výskyt řady infekčních nemocí. Stál tak v čele koordinace boje proti prakticky všem důležitějším virovým onemocněním, jako jsou HIV/AIDS, SARS, prasečí chřipka, MERS, ebola a covid-19. Na počátku roku 2000 hrál významnou roli při vytváření prezidentského plánu pro mimořádnou pomoc při AIDS – tento program podle oficiálních dat zachránil nejméně dvacet milionů lidských životů. Po teroristických útocích z 11. září 2001 zase prosazoval a organizoval řízení vývoje léků a vakcín proti biologickým zbraním, které by teroristé mohli proti jeho zemi použít.

Jeho práce měla zásadní vliv na celý obor epidemiologie, patřil mezi vědce, které zkrátka nešlo ignorovat. V roce 2019 byl podle analýzy dat z Google Scholar 41. nejcitovanějším autorem vědeckých prací v historii a podle Web of Science byl 8. nejcitovanějším imunologem v období 1980–2019. Hostoval jako profesor na mnoha lékařských univerzitách a obdržel celkem pětačtyřicet čestných doktorátů. Symbol covidové krize Fauci vystupoval od začátku pandemie covidu-19 jako vládní expert na tuto nemoc, a to ještě za administrativy bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Ve svých vystoupeních vyjadřoval podporu nošení roušek, udržování rozestupů nebo očkování proti covidu-19, ačkoliv Trump a republikáni podporovali tato opatření postupem doby stále méně, nebo se stavěli otevřeně proti nim. Podle agentury AP se Fauci kvůli odlišným názorům dostal postupně na okraj tehdejší exekutivy. Větší vliv získal znovu až s nástupem prezidenta Bidena, těsně po jeho inauguraci uvedl: „Nechci se k tomu vracet, víte, k historii. Je ale naprosto jasné, že byly řečeny věci, ať se to týkalo hydroxychlorochinu a dalších podobných záležitostí, které byly velmi nepříjemné, protože se to nezakládalo na vědeckých faktech. Mohu vám říct, že mě vůbec netěší být v situaci, kdy odporuji prezidentovi,“ řekl. Dodal, že bylo těžké odporovat, aniž by se neobával, že to bude „mít následky“.