Případů opičích neštovic rychle přibývá. WHO i USA je považují za hrozbu

V České republice je k 11. srpnu 2022 nahlášeno celkem 35 případů onemocnění. WHO zdůrazňuje potřebu zapojit a chránit ohrožené rizikové komunity a zintenzivnit dozor i opatření v oblasti veřejného zdraví.

„Případy z České republiky se v rámci národního systému surveillance hlásí přes elektronický Informační Systém Infekční Nemoci (ISIN). Ke dni 11. srpna 2022 je nahlášeno celkem 35 případů onemocnění opičími neštovicemi. Podle analýzy evidovaných údajů se zatím všechna onemocnění vyskytla u mužů ve věku od 17 do 44 let,“ upřesňuje zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Kateřina Fabiánová.

V Česku se onemocnění zatím vyskytuje sporadicky. Ze zmíněných pětatřiceti hlášených případů jde o dva případy mužů ve věku 15 až 19 let, dva případy v kategorii 20 až 24 let, dvanáct případů ve věku 25 až 34 let a devatenáct případů ve skupině 35 až 44 let.

Výskyt případů byl zaznamenán celkem v šesti krajích, nejvíce případů bylo šetřeno Hygienickou stanicí hlavního města Praha. Jde o sedmadvacet případů.

U jedenácti případů byla v rámci epidemiologického šetření zjištěna cestovatelská anamnéza v zahraničí (Belgie, Španělsko, Portugalsko, Francie, Německo, Rakousko, Řecko a Maďarsko) u zbylých čtyřiadvaceti došlo k nákaze v České republice. Sedm nemocných skončilo v nemocnici.

Nejčastěji se jedná o případy v partnerské souvislosti, kdy k přenosu nákazy došlo převážně při úzkém osobním a intimním kontaktu. První případ byl nahlášen v květnu, dalších sedm případů v červnu, patnáct v červenci a zatím dvanáct onemocnění v srpnu 2022.