Velká voda roku 1997 přišla nečekaně. Tehdejší modely ji nedokázaly předpovědět

Zpravidla takové upozornění, respektive daná povětrnostní situace, vyústí povodněmi na menších tocích v oblastech s maximy spadlé vody. Ne tak v roce 1997.

Zvyšování odhadů

Páteční předpověď počítá se vzestupem toků o víkendech, výraznějším během neděle, a to na jihozápadě Čech, v oblasti Českomoravské vrchoviny a na severovýchodě Moravy.

„Nejodvážnější“ předpovědi kolegů z brněnské pobočky očekávají od neděle do pondělního rána i přes 50 milimetrů. Odpoledne pak hydrolog ve službě rozesílá první písemné upozornění příjemcům centrálně vydávaných povodňových zpráv. Na pobočkách ČHMÚ se vyhlašuje povodňová pohotovost – to před nadcházejícím víkendem znamená i prověřit, kdo je schopen nastoupit do služby v případě potřeby.

Večer pak kolegyně Taťána Míková zahajuje páteční hlavní relaci o počasí nezvyklými slovy: „O víkendu, který je před námi, můžeme čekat, že u nás bude velice vydatně pršet. Důvodem bude frontální vlna, která se vytvoří na studené frontě. A ta by nás měla začít ovlivňovat zítra. Na ní můžeme čekat velice vydatné srážky v průběhu noci a také v neděli dopoledne na Moravě a ve Slezsku. Měli bychom počítat i s tím, že voda leckde způsobí velké potíže.“