V Austrálii vyvíjejí čip, který upozorní na riziko infarktu či mrtvice

Vědci z Univerzity v Sydney teď ale vyvíjejí čip, který by příznaky zpozoroval ještě dřív než sebepozornější partner. Přístroji by stačila jenom kapička krve ze špičky prstu – ta se pak díky technologii čipu rozpohybuje podobně jako v lidském těle.

„Když zařízením prochází krev, tak se sráží krevní buňky. My pak změříme průběh srážení – třeba to, jak je rychlé,“ popsal biomedicínský inženýr Arnold Lining Ju z Univerzity v Sydney.

Australští vědci by chtěli, aby se jejich čipy daly zabudovat do drobných přístrojů. S nimi by si pak lidé pravidelně kontrolovali zdravotní stav. „V budoucnosti chceme tyto návrhy mikrofluidních systémů převést do nepatrných zařízení, která by se dala nosit na těle nebo připojit k mobilu,“ dodal Liu.

Tak podrobné sledování lidského zdraví sice může nahánět hrůzu, Michael Adams a jeho žena by ho ale přivítali. A to i kvůli čtyřicetiletému synovi, který trpí stejnou poruchou jako jeho otec.