Kapavka odolná proti antibiotikům se přiblížila k českým hranicím. První případ hlásí Rakousko

Příčinu se podařilo zjistit snadno; o pět dní dříve měl při návštěvě Kambodže nechráněný pohlavní styk s prostitutkou. Lékaři mu nasadili běžnou léčbu, tedy kombinaci ceftriaxonu a azitromycinu a vše probíhalo podle očekávání, během dvou týdnů příznaky ustoupily. Jenže pak lékaři muži udělali pro jistotu i laboratorní testy, a ty ukázaly, že pacient je i nadále pozitivní.

Následná analýza odhalila, že kmen, jímž se nakazil, má částečnou odolnost na ceftriaxon a velmi vysokou rezistencí na azitromycin. Muž dostal druhou dávku jiného antibiotika, které zabralo. O týden později už byly výsledky testů negativní.

Vědci zatím nevědí, jestli ve hře nemůže být i vliv jiných přidružených nemocí. Pacient měl sice negativní výsledky PCR na některé pohlavní nemoci, nesouhlasil ale s testováním na HIV a syfilis. Právě koinfekce více bakteriemi přitom může být a - a často bývá - význanou komplikací.

Na stopě hrozby

Epidemiologové se pak vydali po stopách tohoto kmene. Bohužel se jim nepodařilo najít ani identifikovat kambodžskou prostitutku, takže nevědí, kolik dalších mužů a z jakých zemí mohla infikovat. Ale povedlo se jim provést detailní genetickou analýzu nově identifikované kapavky.

Zjistili, že nový kmen je velmi podobný výše popsanému kmeni z roku 2018, což naznačuje, že oba pocházejí ze stejné linie spojené s Asií. Přímo souvislé sice nejsou, ale získaly stejnou mutaci, jež jim umožnila odolávat ceftriaxonu.

Podle autorů zprávy je kmen odolný vůči oběma dostupným lékům celosvětovou hrozbou. Zatím se sice objevuje jen minimum případů, ale pokud se už skrytě šíří, může to být problém. Pohlavní choroby jsou pro nakažené mnohdy stigmatizující, proto se je snaží léčit „decentně“ a ideálně se léčbě úplně vyhnout, dokud to není úplně nutné. A to všechno může nemoci umožnit, aby se nepozorovaně množila.