Vědci se pod Antarktidou provrtali do ztraceného světa. Koryto řeky pod ledem je plné života

Když se výzkumníci provrtali skrz led až do řeky, kamera umístěná na vrtáku se začala chovat divně, jako by byl její obraz rozmazaný. „Chvíli jsme si mysleli, že je s kamerou něco špatně, ale když se obraz doostřil, všimli jsme si, že jsou to členovci,“ řekl Craig Stevens z NIWA. Voda byla tak plná drobných korýšů, že to na první pohled vypadalo jako mlha.

„Prováděli jsme už předtím výzkumy i v jiných částech šelfového ledovce a mysleli jsme si, že už ho známe, ale tentokrát jsme narazili na pořádné překvapení,“ uvedl Stevens pro britský deník The Guardian. „Skákali jsme radostí, protože nám došlo, že když všichni ti živočichové plavou kolem našeho vybavení, znamená to, že tam existuje významný ekosystém.“

Korytem pravěké řeky

Prvním, kdo přišel s myšlenkou toto místo prozkoumat, byl vedoucí projektu, glaciolog Huw Horgan. Ten si na satelitních snímcích všiml drobné nenápadné rýhy na povrchu Rossova ledovce.