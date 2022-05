NASA zveřejnila video rekordního letu na Marsu. Ingenuity urazila 704 metrů

Rekordní let co do vzdálenosti a rychlosti se uskutečnil 8. dubna, ale posílání videí z Marsu trvá déle než posílání fotek. Ingenuity tak překonala svůj předchozí nejdelší let z loňského července, který měřil 625 metrů. Rychlostní maximum nebylo tak výrazné, už několikrát letěla rychlostí pět metrů za sekundu. Helikoptérka se vznesla do výšky až deseti metrů.

Dubnový let trval 161,3 vteřiny. Zatím nejdéle Ingenuity nad povrchem Marsu letěla loni v srpnu (169,5 vteřiny). Kamera nenatočila úplně celý proces, protože se musí vypnout v okamžiku, kdy je helikoptérka asi metr nad povrchem, aby zvířený prach při přistávání nenarušil navigační systém.

Helikoptéra Ingenuity (Vynalézavost) váží 1,8 kilogramu a poprvé na Marsu vzlétla loni v dubnu. Překonala už očekávání vědců, kteří původně počítali jen s pěti letovými testy během jednoho měsíce.