Vzrušení delfíni se přetahovali o anakondu. Vědci poprvé zaznamenali zvláštní chování sladkovodních kytovců

Pestrá sexualita delfínů

Na fotografiích bylo ale pozoruhodné ještě něco. Kromě hlavy delfíni nad hladinu vystrkovali také vztyčené penisy. „Mohlo to pro ně být sexuálně stimulující,“ uvedla Diana Reissová z Hunter College v New Yorku, která se na studii nepodílela. Podle vědkyně se mohli delfíni na hadovi i sexuálně uspokojit.

O delfínech se už delší dobu ví, že mají velmi bohatou a pestrou sexualitu. Samci rádi zasouvají penisy do nejrůznějších objektů, své genitálie otírají prakticky o cokoliv. Některé vědce to dokonce vede k domněnce, že své citlivé pohlavní orgány používají jako svého druhu hmatový orgán, díky němuž získávají z okolí důležité informace.

Ve volné přírodě zase občas několik samců odežene samici od zbytku smečky a proti její vůli ji donutí k sexu. Někdy ji drží takto izolovanou i řadu dní. Byly pozorovány i pokusy o spáření se s jinými druhy zvířat. Existuje několik svědectví o tom, jak delfíni obtěžovali lidi a sviňuchy, prokázaný je ale i například pokus delfíního samce o proniknutí do dýchacího otvoru velryby. Velmi sexuálně aktivní jsou ale i samice, jak vědci nedávno popsali.

Podle Reissové je tedy dost dobře možné, že se samci pokoušeli zasunout svůj penis i do anakondy, ať ještě živé, nebo už mrtvé.

Vědci často zdůrazňují, že hodnotit sexualitu jiných živočišných druhů etickými nebo estetickými normami druhu Homo sapiens nemá smysl. Nic to totiž neříká a jen to může dané tvory v očích některých lidí poškodit.

Neznámí a ohrožení

Ať už se v kalných vodách Tijamuchi odehrálo cokoliv, jsou tato pozorování pro přírodovědce nesmírně důležitá. Říční delfíni pro ně totiž představují záhadu, která se špatně pozoruje. Právě bahnitá voda jim totiž znemožňuje filmovat delfínovce tak dobře a často jako jejich mořské bratrance.

Ti bolivijští jsou navíc v současné době pod velkým tlakem. Regulace toků řek jim zmenšuje využitelné biotopy a připravuje je o potravu. Delfínovec bolivijský je od loňského ledna v zemi chráněný. Mezi další rizika, která jim hrozí, patří nehody s rybářskými sítěmi, kontaminace rtutí při nelegální těžbě zlata, ale zejména ztráta spojení s řekou v důsledku výstavby vodních elektráren.

V Amazonii žijí čtyři druhy sladkovodních delfínů, všechny jsou už zařazené mezi ohrožené druhy. Celkem v povodí Amazonky žije maximálně 30 tisíc delfínů.

„To je vzhledem k rozloze Amazonie malý počet,“ uvedl pro agenturu Reuters biolog Fernando Trujillo. „Tyto druhy jsou ohrožené a mohly by přejít do kategorie kriticky ohrožených, což je poslední stupeň před vyhynutím,“ doplnil. „Mnoho druhů v regionu čelí podobným podmínkám, a pokud nebudeme jednat, mohly by do dvaceti nebo třiceti let zmizet,“ varuje.