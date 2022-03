Rusko nebude dodávat do USA raketové motory. „Ať si létají třeba na koštěti,“ napsal šéf Roskosmosu

OneWeb, v níž má podíl britská vláda, ve čtvrtek oznámila, že ruší všechny starty z ruského kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Většinu jejích satelitů vynesly na oběžné dráhy ruské rakety Sojuz z kosmodromu Vostočnyj v Rusku a právě z Bajkonuru.

Zatím nejostřejším Rogozinovým vyjádřením bylo před několika dny varování před možným odchodem Ruska z Mezinárodní vesmírné stanice. Pokud by konflikt eskaloval, mohlo by Rusko podle něj odpojit svůj segment, který udržuje ISS pomocí svých motorů na oběžné dráze: „Pokud s námi ukončíte spolupráci, kdo zachrání ISS před nekontrolovaným opuštěním oběžné dráhy a pádem do Spojených států nebo Evropy? Existuje také možnost svržení 500tunové konstrukce do Indie a Číny. Chcete jim vyhrožovat takovou vyhlídkou? ISS nad Ruskem nelétá, takže všechna rizika jsou na vás. Jste na ně připraveni?“

Svůj příspěvek zakončil varováním: „To jen, abyste věděli…. Aby vám vaše sankce nepadaly na hlavu. A to nejen v přeneseném slova smyslu.“