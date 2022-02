Okřídlený „drak“ ze Skotska byl největším ptakoještěrem své doby

„Když tento tvor žil před zhruba 170 miliony let, byl to největší živočich, který kdy létal. Alespoň z toho, co víme,“ řekl Steve Brusatte z Edinburské univerzity, který se podílel na studii popisující objev. „Vývoj velkých pterosaurů jsme skutečně posunuli v čase,“ dodal. Létající predátor dostal jmémo Dearc sgiathanach, což ve skotské gaelštině znamená jednak okřídlený plaz, ale současně plaz ze Skye.

Dřívější nálezy podle vědce naznačovaly, že pterosauři v jurském období nedosahovali větších rozměrů než asi 1,6 až 1,8 metru v rozpětí křídel a výrazně větší velikosti dosáhli až v období křídy.