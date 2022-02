Astronomové nepřímo pozorovali potenciálně živou planetu obíhající kolem mrtvé hvězdy

Bílí trpaslíci jsou žhnoucí zbytky hvězd, které vyčerpaly veškeré své vodíkové palivo – podobně jako po palivovém dřevu zbydou jen žhavé uhlíky. Většina hvězd, včetně Slunce, se nakonec stanou bílými trpaslíky, ale o jejich planetárních systémech se toho velmi málo.

Mezinárodní tým vědců měřil pomocí dat z pozemních a kosmických teleskopů světlo bílého trpaslíka známého jako WD1054-226. Tato hvězda leží v Mléčné dráze asi 117 světelných let od Země.

Ke svému překvapení zjistili, že výrazné poklesy světla odpovídají 65 rovnoměrně rozmístěným oblakům planetárního odpadu, které obíhají kolem hvězdy každých 25 hodin. Vědci dospěli k závěru, že přesná pravidelnost těchto struktur, které každých 23 minut ztlumí světlo hvězdy, naznačuje, že je v tak přesném uspořádání musí udržovat zatím nedetekovaná blízká planeta.

Záhadná pravidelnost

Je to poprvé, co astronomové objevili v obyvatelné zóně bílého trpaslíka nějaké planetární těleso. „Pozorované struktury o velikosti měsíce jsou spíše nepravidelné a prachové, podobné jsou tedy spíše kometám než pevným tělesům. Ta naprostá pravidelnost, kdy každých 23 minut přejde jedno těleso před hvězdou, je záhadou, kterou v současné době nedokážeme vysvětlit,“ uvedl hlavní autor studie Jay Farihi.

„Je tady ale jedna nesmírně vzrušující možnost: tato tělesa se udržují na takto rovnoměrně rozložených oběžných drahách díky gravitačnímu vlivu blízké planety. Bez tohoto vlivu by tření a srážky způsobily, že by se struktury rozptýlily a ztratily by pozorovanou přesnou pravidelnost,“ tvrdí vědec. Mohlo by to být něco podobného, jako to známe ze Sluneční soustavy – gravitační přitažlivost měsíců kolem Neptunu a Saturnu totiž pomáhá vytvářet stabilní prstence obíhající kolem těchto planet.

„Možnost výskytu planety v obyvatelné zóně mrtvé hvězdy je zajímavá a také nečekaná; nehledali jsme ji. Je ale třeba mít na paměti, že k potvrzení existence planety je zapotřebí více důkazů. Nemůžeme ji pozorovat přímo, takže k potvrzení může dojít jen porovnáním počítačových modelů s dalšími pozorováními hvězdy a obíhajících úlomků,“ dodává vědec.