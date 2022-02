Vědci odhalili zatím neznámého temného souputníka Země

Soustava plná trojánů

Trojány jsou ve Sluneční soustavě dobře známé, prvním identifikovaným asteroidem tohoto typu byla planetka (588) Achilles, kterou objevil v roce 1906 Max Wolf na hvězdárně v Heidelbergu - právě to, že tento hrdina bojoval v trojské válce, se pak stalo důvodem pojmenování celé této skupiny.

Nejvíce trojánů má Jupiter, astronomové jich dodnes popsali přes devět tisíc. Našly se ale také u dalších planet, například Neptun jich má dvaatřicet, Mars devět a Uran jeden - někdy se jako trojány nazývají jen ty spojené s Jupiterem.

Objev prvního trojánu Země na sebe musel počkat až do roku 2010, kdy vědci našli planetku 2010 TK7 - kus kamene o průměru asi 300 metrů, který se nachází kolem Lagrangeova bodu L4.

Navzdory označení „bod“ nejde o jeden bod v prostoru, ale spíše o dráhu. Tento pohyb ale není věčný, jedna ze sil nakonec převáží a gravitace asteroid doslova vystřelí z dráhy. U 2010 TK7 tento okamžik nastane asi za patnáct tisíc let, u nově objeveného objektu to bude výrazně dříve - už asi za čtyři tisíce let. Příčinou je velikost nově odhaleného objektu, má průměr asi 1180 metrů.