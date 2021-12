Superimunita vůči covidu existuje, popsali virologové z Oregonu. Je pro ni nutné očkování i nákaza

Výsledky laboratorních experimentů, které vyšly v odborném časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA), ukazují, že průlomová nákaza vytváří silnou imunitní odpověď proti variantě delta. Podle autorů tato zjištění naznačují, že imunitní odpověď bude pravděpodobně vysoce účinná i proti dalším variantám, protože virus SARS-CoV-2 nadále mutuje.

Studie zjistila, že protilátek ve vzorcích krve případů průlomové infekce bylo víc a byly současně mnohem účinnější - až o tisíc procent - než protilátky vytvořené dva týdny po druhé dávce vakcíny společnosti Pfizer.

Studie naznačuje, že každé další vystavení viru po očkování ve skutečnosti funguje jako posílení imunitní odpovědi pro další nákazy, a to i na nové varianty viru.

„Myslím, že to vypovídá o konečné podobě hry,“ konstatuje spoluautor studie Marcel Curlin. „Neznamená to, že jsme na konci pandemie, ale ukazuje to, kde se pravděpodobně ocitneme: Jakmile jste jednou očkováni a poté vystaveni viru, budete pravděpodobně poměrně dobře chráněni i před budoucími variantami. Naše studie naznačuje, že dlouhodobým výsledkem bude snižování závažnosti celosvětové epidemie.“

Ochrana proti omikronu je stále neznámou

„Nezkoumali jsme sice konkrétně variantu omikron, ale na základě výsledků této studie bychom předpokládali, že průlomové infekce způsobené variantou omikron vyvolají u očkovaných osob podobně silnou imunitní odpověď,“ řekl Tafesse.