Umělá inteligence našla tři stovky planet. Analyzovala data mrtvého teleskopu

Stroj schopnější člověka

Umělá inteligence hledá exoplanety v Keplerových datech úplně stejně jako lidé, jen je v tom řádově efektivnější. Důkazem je 301 nově objevených těles. Bohužel žádná z nově potvrzených exoplanet není pravděpodobným kandidátem na život, protože se nachází mimo obyvatelné zóny svých mateřských hvězd.

„Když ExoMiner řekne, že něco je planeta, můžete si být jisti, že to planeta je,“ tvrdí Hamed Valizadegan, vedoucí projektu ExoMiner a manažer strojového učení z Asociace univerzitního kosmického výzkumu při výzkumném středisku NASA Ames. „ExoMiner je velmi přesný a v některých ohledech spolehlivější než stávající strojové klasifikátory i lidští odborníci, které má napodobovat,“ doplňuje.

Astronomové nyní hodlají využít algoritmus, který se takto osvědčil, k analýze dat z dalších misí, které budou hledat planety v kosmu. Mělo by se to týkat především mise NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) a teprve plánovaného výzkumu Evropské kosmické agentury PLATO (Planetary Transits and Oscillations of Stars), který odstartuje v roce 2026.