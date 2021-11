Začíná popularizační festival Týden Akademie věd, nabídne víc než pět stovek akcí

On-line budou třeba přednášky „Z Národní“, na které navážou živé debaty s vědci. Například diskuse o přínosu a rizicích geneticky modifikovaných potravin se v tomto bloku zúčastní předsedkyně AV Eva Zažímalová s imunoložkou Helenou Tlaskalovou-Hogenovou a rostlinnými genetiky Jaroslavem Doleželem a Alešem Pečinkou.

O principech činnosti laserových rentgenových zdrojů bude hovořit Jaroslav Nejdl z laserového centra ELI Beamlines. Jedna z dalších přednášek bude o paměti rostlin. S tím, jak pampeliška bojuje o místo na slunci a jahodník předvídá, kde dostane nejlepší živiny, posluchače seznámí Vít Latzel z Botanického ústavu AV.

Festival zpřístupní lidem některá vědecká pracoviště. V Praze lze vyrazit do Ústavu pro soudobé dějiny, Masarykova ústavu a Archivu AV, kde ukážou některé zajímavé archiválie, či do spořilovského areálu, v němž sídlí Astronomický ústav, Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry. Bude i komentovaná prohlídka vily Lanna. Mimo hlavní město jsou v plánu třeba exkurze na ionosferickou observatoř v Průhonicích, do superpočítačového centra v Ostravě či prohlídka geofyzikální expozice a seizmické stanice ve Skalné na Chebsku.