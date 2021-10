U vrápenců v Laosu se našly tři nové koronaviry. Mají potenciál, aby se z nich stal SARS-CoV-3

Když byl na začátku roku 2020 objeven virus SARS-CoV-2, někteří vědci měli zpočátku podezření, že mohl být vytvořen v laboratoři a náhodně uniknout. Částečně proto, že oblast povrchového proteinu, která se přichycuje na receptory lidských buněk, se k němu nápadně hodila. „Vypadalo to trochu divně,“ popsal pro odborný časopis Science Edward Holmes, evoluční biolog z univerzity v Sydney. „Lidé si říkali: No, možná to mohlo vzniknout v laboratoři.“