Vědci našli v Maroku důkazy, že lidé vyráběli oblečení už před 120 tisíci lety

Vědci podle Reuters předpokládají, že druh homo sapiens začal vyrábět oděvy ještě mnohem dříve, než do jaké doby se datuje objev z Maroka, pro tuto teorii ale zatím chybí archeologické důkazy. Genetické studie vší šatních, které provedli jiní vědci v rámci jiného výzkumného projektu, nasvědčují tomu, že původ oblečení by se mohl datovat až do období před 170 tisíci lety.