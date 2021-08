Únik koronaviru z laboratoře je nepravděpodobný, říká nová zpráva

„Prevence budoucích pandemií vyžaduje politickou vůli odříznout cesty, kterými se tyto viry dostávají do lidské populace. Když se ale zaměříme špatným směrem, tak neuspějeme,“ vysvětluje vědec, proč je vlastně tak důležité poznat původ nemoci.

„Diskuse o původu pandemie se zpolitizovala a stala se velmi výbušnou, proto jsme cítili, že nastal čas kriticky se podívat na všechny dostupné důkazy,“ popsal cíle zprávy evolční biolog Stephen Goldstein, kerý přednáší na University of Utah Health.

Často opakovaným argumentem pro teorii laboratorního úniku je fakt, že virus SARS-CoV-2 nese specifický krátký genetický kód, který je někdy upravován do laboratorních produktů, takzvané furinové štěpné místo. Vědci za účelem zkoumání již dříve analyzovali genetické sekvence více koronavirů a zjistili, že tento genetický kód je mezi nimi běžný.

Covid-19 není ani prvním (a zřejmě ani posledním) infekčním koronavirem, který je spojován s trhy se živými zvířaty. Týká se to i epidemie SARS v letech 2002 a 2003. Kromě virů SARS-CoV a SARS-CoV-2 se v posledních dvaceti letech do lidského organismu dostalo ze zvířat pět dalších koronavirů. Je tedy běžné, že většina těchto virů pochází od zvířat a později z nich „přeskočí“ na člověka - a to se týká i viru, který způsobuje covid.

Žádný z prvních zdokumentovaných případů nebyl hlášen v souvislosti s pracovníky laboratoře s také zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by výzkumníci v ústavu pracovali s virem SARS-CoV-2 ani s úzce příbuzným virem.

Autoři výše zmíněného přehledu dále zjistili, že specifický kód v SARS-CoV-2 je nedokonalý, a proto by svou funkci neplnil dobře. „Neexistuje žádný logický důvod, proč by upravený virus využíval takové málo optimální místo štěpení furinu. Znamenalo by tak neobvyklý a zbytečně složitý výkon genetického inženýrství,“ píší autoři. Zkoumání sekvence viru neodhalilo ani žádné jiné další potenciální známky záměrné manipulace.

Slabina teorie o přírodním původu

Autoři zprávy připouští, že pro teorii o přirozeném původu viru chybí základní důkaz - tedy ten, který by potvrdil, že virus SARS-CoV-2 pochází z volně žijících zvířat. Tato zvířata totiž nebyla stále nalezena, a to přesto, že se o to pokouší celá řada špičkových expertů.

„Nemůžeme vyloučit ani možnost laboratorní nehody,“ říká Goldstein. „Nelze ji zcela zavrhnout, ale je velmi nepravděpodobná - v tuto chvíli pro ni nemáme žádné důkazy,“ dodává vědec.