Covid proklouzl štítem Tchaj-wanu. Země se dobrovolně uzavírá

Jednou z hlavních strategií bylo udržet virus na hranicích. Velká většina nakažených na Tchaj-wanu totiž byli lidé, kteří do země přicestovali již nakažení, 90 procent z nich se podařilo zachytit už na hranicích a během roku 2020 ani jediný neproklouzl přísnou karanténou.

V roce 2020 měl čtyřiadvacetimilionový Tchaj-wan jen tisíc případů covidu-19, na nemoc tam zemřelo pouhých 12 lidí. To z něj činilo jeden z nejméně zasažených států na světě. Země byla pokládána za vzor toho, jak lze udržet strategii „zero covid“.

V důsledku zhoršené epidemiologické situace je od 18. 5. 2021 zpřísněn režim na hranicích – vstup je umožněn pouze rezidentům a z humanitárních důvodů. Tranzit přes Tchaj-wan není možný. Všichni, kdo vstoupí na Tchaj-wan, musí absolvovat přísnou čtrnáctidenní karanténu. Nadále platí povinnost po příletu předložit osvědčení s negativním výsledkem na covid-19 RT PCR, a to pro všechny věkové kategorie. Na očkování či prodělání nemoci nebere Tchaj-wan zřetel.

Počátkem května už mělo pozitivní test 18 zaměstnanců leteckých a hotelových společností a jedenáct jejich rodinných příslušníků. Brzy se objevily případy v dalších okresech, to už bez známé spojitosti s letištěm nebo hotelem. Do pondělka se objevily případy v devíti městech nebo okresech, ve všech případech šlo údajně o stejnou variantu viru – známou kentskou neboli britskou variantu, která má větší schopnost se šířit než původní kmen viru.

Epidemie se začala na Tchaj-wanu rozjíždět pomalu a nenápadně koncem dubna. Virus do země přinesly posádky letadel China Airlines. Rozšíšil se v letištním hotelu, kde byli tito lidé v karanténě, ale současně se tam sjeli tchajwanští letečtí nadšenci, kteří se zde setkali v rámci domácí propagace cestovního ruchu. Letecká společnost i hotel sice dostaly pokuty, ale to už bylo pozdě.

Lékařští experti varovali úřady před tím, aby nevsadily na takzvanou mitigační strategii, kterou se vydaly například Evropské státy (včetně České republiky) nebo USA –tedy jen zmírňování a zpomalení šíření viru v populaci. Epidemioložka Čch'-ou Šu-tchi vyzvala k okamžitému celostátnímu lockdownu s vládní finanční podporou pro dotčené zaměstnance a následnému hromadnému testování.

„Omezení zpomalí šíření, ale pokud se počet případů nedostane na nulu, pak po uvolnění se křivka zase zvedne,“ uvedla. Pro deník The Guardian řekla, že Tchaj-wan byl hloupý, když se při testování zaměřoval jen na lidi, u nichž se objevily příznaky a kteří měli také cestovní anamnézu nebo spojitost s potvrzeným případem. „Každý ví, že covid-19 se může šířit ještě před nástupem příznaků,“ řekla.

Epidemioložka poukázala na tři možné cesty, jak se nákaza mohla od několika případů roznést po celé zemi – víkendové oslavy od 8. do 9. května, přijímací zkoušky na střední školy víkend předtím a návrat studentů domů do svých rodných měst poté, co univerzity v neděli přešly na dálkové studium.

Očkování se zatím nerozjelo

Tchaj-wan si objednal miliony dávek vakcíny proti covidu-19 od společností Moderna a AstraZeneca, dosud však na ostrov dorazilo jen naprosté minimum očkovacích přípravků, uvádí agentura Reuters. Větší objemy vakcín se čekají podle vyjádření ministerstva zdravotnictví až v červnu.