Vzniká univerzální vakcína proti všem koronavirům. První výsledky jsou slibné

Připravovaná vakcína se zaměřuje na část proteinu, který je jednak velmi běžný u většiny koronavirů, ale navíc je vysoce odolný vůči mutacím. Teoretická část výzkumu je už dokončená a probíhají také první testy na zvířatech, navíc úspěšně.

Vakcína ve studiích na zvířatech chránila prasata před dvěma onemocněními způsobenými dvěma druhy koronavirů: covidem-19 a virem epizootického průjmu prasat (PEDV). Autoři očkování tyto výsledky popsali v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Oba tyto koronaviry „spolu souvisí, ale jsou to jen vzdálení bratranci,“ uvedl profesor Steven Zeichner z Virginské univerzity v Charlottesville, který se výzkumu zúčastnil. „Z toho vyplývá, že pokud by vakcína dokázala ochránit prase proti PEDV, je dost pravděpodobné, že by mohla poskytnout širokou ochranu proti mnoha různým variantám covidu,“ vysvětluje.

Tyto výsledky představují „velkou příležitost k vývoji univerzálních vakcín proti koronaviru,“ řekl Amesh Adalja z baltimorského Centra zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse.

„Jiné koronaviry způsobují přibližně pětadvacet procent našich běžných nachlazení a jsou také hlavními hrozbami nově se objevujících infekčních onemocnění,“ popsal Adalja. „Možnost smést ze stolu koronaviry jako biologickou hrozbu by byla velkou výhodou a univerzální vakcína by byla nejlepším prostředkem, jak toho dosáhnout.“

Cena není všechno, ale…

Další výhodou nové vakcíny jsou náklady na její výrobu – jsou totiž extrémně nízké.

Experimentální vakcína je založena na geneticky modifikovaných bakteriích, které mohou být sériově vyráběny za zlomek ceny v současnosti schválených vakcín proti covidu-19, uvedl Zeichner.

Dnes používané vakcíny na principu mRNA stojí přibližně deset dolarů za dávku, což je cena, která je pro rozvojové země příliš vysoká. Ale například vakcíny proti choleře a černému kašli, které jsou vytvořené právě na bázi bakterií, se dají připravit ve velkém množství levně.

Profesor Zeichner uvedl pro agenturu AP, že jihokorejská společnost vyrobila šest milionů dávek vakcíny proti choleře za jeden rok za cenu nižší než jeden dolar za dávku, a to v jedné stolitrové nádobě. Nádrž o objemu patnáct set litrů (tedy podobně velká těm v pivovaru) by mohla exponenciálně zvýšit produkci a náklady na jednu dávku ještě snížit.

„Kdybyste měli třeba čtyři, brzy získáte dostatek vakcíny, abyste očkovali každého na světě,“ dodal vědec.