Vědci ohlásili první vakcínu proti malárii s účinností 77 procent

Současná studie, o níž informoval server BBC, zahrnula 450 dětí z Burkina Fasa starších 12 měsíců. Ukázala se jako bezpečná a účinná ze 77 procent. V další fázi bude do výzkumu v celé Africe zapojeno 5000 dětí ve věku od pěti měsíců do tří let. Žádná z dosud vyvíjených vakcín nedosahovala požadované účinnosti nad 75 procent.

Malárii způsobují paraziti přenášení komáry. Je léčitelná, avšak léčba vyžaduje podmínky nesplnitelné na mnoha místech světa. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se jí v roce 2019 nakazilo 229 milionů lidí a 409 tisíc z nich zemřelo. Prvními projevy jsou horečka, bolesti hlavy a zimnice.