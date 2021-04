Už jen pětina půdy na Zemi je divočina, ukazuje nová analýza

Vědci v tomto výzkumu publikovaném v odborném žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences upozorňují, že některé z tisíce let obydlených a lidmi ovlivňovaných oblastí jsou nyní místy s vynikající biologickou rozmanitostí. Autoři dokazují, že lidé zde po tisíciletí pomáhali udržovat – a dokonce zvyšovat – rozmanitost jiných druhů. Výsledky také naznačují, že mnoho tradičních postupů a původní obyvatelé hrají klíčovou roli při zachování biologické rozmanitosti.

Výzkum tak vyvrací jeden ze základních mýtů v ochraně přírody, uvedla expertka na mezinárodní rozvoj Danielle Woodová z Massachusettského technologického institutu, která se na nové práci nepodílela.

Tím, že autoři práce sledovali dlouhodobý pohled na vliv lidí na planetu, odhalili podle ní fakt, že biodiverzitu nepoškozují a neoslabují lidé jako takoví, ale jen nadměrné využívání zdrojů. Řada metod, jak lidé žijí s přírodou, je plně udržitelných – a pak se lidé nemusí z takové kulturní krajiny stahovat, aby ji ochránili.

Model lidského vlivu

S cílem zjistit, jak lidské osídlení ovlivňuje biologickou rozmanitost, vypracoval multidisciplinární tým výzkumníků z několika univerzit model využití půdy v minulosti. Začíná mapováním současných způsobů využití půdy (umístění loveckých revírů, zemědělských pozemků, měst a dolů) a zahrnuje údaje ze sčítání o minulých a současných počtech obyvatel.

Poté pracuje zpětně: Pomocí archeologických dat předpovídá, jak byla využívána půda během šedesáti časových úseků za posledních dvanáct tisíc let. Na výsledných mapách pak vědci dokázali ukázat, jak se hodnoty měnily, a našli tak i souvislosti mezi různými způsoby využívání krajiny a poškozováním ekosystémů.

Zjistili, že lidé se do doby před 12 tisíci lety rozšířili po téměř třech čtvrtinách Země, s výjimkou Antarktidy; obsadili rozsáhlé pásy území, které dnes ochránci přírody nazývají „přírodní“, „nedotčené“ nebo „divoké“. Před deseti tisíci lety byl skutečný rozsah těchto nedotčených území 27 %; nyní je to 19 %.

Ještě provokativnější však bylo, že tým našel statistické asociace mezi současnými ohnisky biologické rozmanitosti a minulým využíváním půdy, což naznačuje, že starověcí lidé hráli roli při zachování, či dokonce vytváření těchto ohnisek, včetně Amazonky a Konga.

Výsledky „ilustrují mylnost konceptu přírody nedotčené lidskýma rukama,“ říká Ruth DeFriesová, vědkyně zabývající se udržitelností z Kolumbijské univerzity.