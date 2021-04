Umělá inteligence má přeložit jazyk vorvaňů. Mise CETI bude hledat možnosti mezidruhové komunikace

Vědci, kteří se na projektu podílí, už v minulosti pracovali na stavbě specializovaných zařízení pro záznam videa a zvuku pod vodou. Během příštích pěti let chtějí zachytit miliony komunikací vorvaňů ve volné přírodě a pak je s pomocí umělé inteligence analyzovat.

Využijí k tomu podobné chytré algoritmy, které dnes překládají rutinně z jednoho lidského jazyka do druhého, jen budou uzpůsobené pro specifika tohoto problému. Nejdůležitější bude odhalit základní architekturu velrybí komunikace, tedy popsat, jakou má gramatiku a zda je vůbec popsatelná termíny lidské jazykovědy. Vědci budou odpovídat na tak základní otázky, jako je možnost, zda má vůbec velrybí mluva nějakou skladbu, něco podobného slovům či větám, anebo jestli funguje na úplně jiných principech.

Experti budou sledovat pod vodou nejen samotnou komunikaci, ale také to, jak na ni vorvani reagují, když ji slyší. Cílem není přimět velryby, aby porozuměly lidem, ale pochopit, co si vorvani navzájem říkají, když si spolu pod vodou vyprávějí. A dělají to velmi často: známým je třeba příklad, kdy kanadský biolog Shane Gero pozoroval po čtyřicet minut komunikaci jedné vorvaní rodiny: zvířata celou tu dobu kolem sebe plula a „povídala si“ pomocí soustavy mlaskání, cvakání a klikání.

Co je vlastně jazyk?

Tuto misi vede biolog David Gruber z Newyorské univerzity, který už pracoval na řadě mezioborových projektů, tento je ale nejsložitější.

Jazykovědci totiž tvrdí, že žádný ze zvířecích druhů nemá komunikaci, která by se dala nazvat jazykem – ať už je jakkoliv složitá, nikdy se ani zdaleka nepřibližuje složitosti, pravidelnosti a vnitřní logice byť těch nejjednodušších lidských jazyků.