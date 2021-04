Třetina antarktických šelfových ledovců se zhroutí, pokud se Země oteplí o čtyři stupně

Výzkumníci z Univerzity v Readingu uvedli, že omezení nárůstu teploty na dva stupně Celsia by mohlo zmenšit takto ohroženou oblast na polovinu, a zabránit tak drastickému zvýšení hladiny moří.

Více než třetině obrovských plovoucích ledových ploch obklopujících Antarktidu by mohl hrozit kolaps, který by způsobil výrazné zvýšení hladin světových oceánů – tento scénář podle modelu britské univerzity v Readingu hrozí, pokud globální teploty dosáhnou hodnotu o čtyři stupně nad úrovní před průmyslovou revolucí.

Zjištění zveřejněná v časopise Geophysical Research Letters naznačují, že vlivem oteplování o čtyři stupně Celsia by mohlo být kolapsem ohroženo asi 34 % plochy všech antarktických šelfových ledovců – ty dosahují rozlohy asi půl milionu čtverečních kilometrů. Jsou to trvalé ledové plochy, které plavou na hladině oceánu, ale navazují přitom na pevninu; většina jich obklopuje právě pobřeží Antarktidy.

Meteoroložka Ella Gilbertová, která patří k autorům analýzy, uvedla: „Šelfové ledovce jsou důležité nárazníky, které zabraňují ledovcům na pevnině volně klouzat do oceánu, a přispívat tak ke zvyšování hladiny moří.“ Když se zhroutí, je to, jako když se z láhve odstraní obří zátka, která umožní, aby se do moře vlilo obrovské množství odtávající vody z ledovců.

„Víme, že když se natátý led nahromadí na povrchu těchto ledovců, může způsobit jejich zlomení a následně i zhroucení,“ popisuje vědkyně. „Předchozí výzkum nám poskytl širší pohled, pokud jde o předpovídání úbytku antarktického šelfu. Naše nová studie ale využívá nejnovější modelovací techniky, aby doplnila jemnější detaily a poskytla nám ještě přesnější projekce.“

Gilbertová říká, že práce jejího týmu ještě více podtrhuje význam omezení nárůstu globální teploty. Ta jsou stanovena v Pařížské klimatické dohodě, která prosazuje globální rámec k zamezení nebezpečných klimatických změn tím, že omezuje globální oteplování na méně než 2 °C oproti úrovni před průmyslovou revolucí.

V rámci své studie modelování klimatologové označili také nejrizikovější oblast. Je jí Larsen C, největší zbývající šelfový ledovec na poloostrově, za zvlášť ohrožený v teplejším podnebí. Dalšími antarktickými oblastmi, které budou čelit největšímu riziku, jsou například Pine Island a Wilkinsův záliv.

Gilbertová pro deník Guardian dodala: „Pokud budou teploty stoupat současným tempem, můžeme v nadcházejících desetiletích přijít o další antarktické šelfové ledovce. Omezení oteplování nebude dobré jen pro Antarktidu – zachování ledových šelfů znamená menší nárůst globální hladiny moří, a to je dobré pro nás všechny.“