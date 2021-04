Lidé si myli ruce v Evropě už před třemi tisíci lety. Nejstarší důkaz pochází z Řecka

Lis k tomu uvedl, že mnoho prvků naznačuje, že jejich jediným možným obsahem byla voda. „Jedná se například o výzdobu některých hliněných nádob s figurálními výjevy uvnitř nádoby. Jakýkoliv neprůhledný obsah by je učinil neviditelnými. Nicméně nejdůležitějším argumentem byly stopy skutečného použití těchto nádob, nebo spíše jejich nepřítomnosti. Jediné stopy, identifikované na vnější straně dna, souvisejí s tím, že nádobami někdo pohyboval,“ dodal.

Uvnitř nádob se totiž nikdy nepodařilo najít známky míchání nebo nabírání obsahu s použitím jiných předmětů, jako jsou lžíce nebo sběračky. Tvar nádoby je navíc ideální jak pro nabírání vody rukama, tak pro sběr vody padající shora při mytí rukou pomocí džbánu.

„Zdá se, že zpočátku to byla rituální činnost, spojená s vykonáváním obětních nebo pohřebních obřadů nebo prováděná v souvislosti s hostinami elit,“ uvedli vědci. „Ale po společenských změnách kolem roku 1200 před naším letopočtem se tento zvyk rozšířil spolu s používáním levnějších hliněných nádob. Neznamená to však, že by se v dřívějších obdobích ruce nemyly každý den – pravděpodobně k tomu jen nebyla použita zvláštní nádoba,“ dodali.