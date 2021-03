Astronautům se v kosmu zmenšuje srdce, ukázal výzkum na dvojčatech

Výsledky tohoto výzkumu ukazují, že by na misi na Mars možná mohlo být výhodnější nebrat do posádky ty nejlépe fyzicky aktivní adepty, protože právě oni by mohli úbytkem srdeční tkáně trpět nejvíc – zřejmě by bylo lepší vyslat tam ty, jejichž srdce bude ovlivněné méně.

Právě srdce je totiž orgán, který se dá v kosmických podmínkách jen špatně nějak léčit – a přitom má vliv na celý organismus. Jeho selhání nebo jen porucha by měly zásadní negativní dopad na celou misi.