Úrazy hlavy v mládí snižují inteligenci ve stáří. Na vznik Alzheimerovy nemoci ale vliv nemají, ukázal výzkum

Úrazy hlavy v raném, nebo středním věku se mohou ve stáří projevit zhoršením poznávacích schopností. Poukázala na to dlouholetá studie, kterou publikoval časopis Annals of Clinical and Translational Neurology. Podle vědců je možné, že tento typ poranění činí mozek zranitelnějším nebo urychluje normální procesy stárnutí.