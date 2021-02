Mladá žena se vyléčila z rakoviny, nyní se připravuje na cestu do vesmíru

Arceneauxová se tak má stát nejmladším Američanem ve vesmíru, protože až na podzim odstartuje, bude o dva roky mladší než Sally Rideová, která svůj let uskutečnila v roce 1983 ve 32 letech. Bude taky prvním astronautem s protézou, protože coby desetileté dívce jí voperovali náhradu kolene a titanovou tyč do stehenní kosti. Ještě teď lehce kulhá a občas trpí bolestmi, ale let jí lékaři schválili a během něj má v posádce zastávat funkci palubního zdravotníka.

„Můj boj s rakovinou mě na cestu do vesmíru připravil. Zocelilo mě to a taky si myslím, že mě to naučilo očekávat i neočekávané a vézt se s proudem,“ řekla Arceneauxová v rozhovoru s reportérem agentury AP.

Její vesmírný výlet prý také může ukázat ostatním pacientům s rakovinou a vyléčeným, že všechno je možné. „Až uvidí přeživšího ve vesmíru, bude to pro ně znamenat opravdu hodně,“ dodala.