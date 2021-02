Upíří chobotnice žijí v hlubinách téměř beze změn už 100 milionů let

Košťák se v roce 2019 s kolegy vydal do muzea s cílem najít co nejstarší fosilie sépií. „No a v krabici, mezi sépiemi, prostě byla tato 'potvora',“ poznamenal vědec. Vedle analýzy zajímavé vampýrovky pak podle Košťáka poskytl cenné informace i okolní sediment.

Video of Meet the Vampire Squid | National Geographic

Živá bezobratlá fosílie

Vědec popsal, že elektronový mikroskop týmu potvrdil, že jde o vampýrovku, stejně tak výsledek další, geochemické, metody. Ta ukázala přítomnost organických látek místo uhličitanu vápenatého, který je podle Košťáka typický pro schránky sépií. Tým využil i 3D vizualizaci a metodu rentgenové mikrotomografie.

Košťák podotkl, že vampýrovky, brané jako živoucí fosilie, žijí v hloubkách v takzvané anoxii –⁠ bezkyslíkatém prostředí. „Část biologů se domnívala, že je to nedávná adaptace na ty hlubokovodní podmínky. No a my jsme řekli, že 30 milionů let zpátky žily ve stejných podmínkách,“ popsal vědec hlavní výstup.

Tým však pokračoval ještě hlouběji do minulosti. „Až jsme došli k posledním známým (fosiliím), které jsou asi 120 milionů let zpátky, a pak se stopa ztrácí. A je tady ta současná a pak tedy nově ta maďarská,“ vysvětlil odborník.