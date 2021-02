Plasty jsou znečištěné kovy vzácných zemin, tvrdí vědci. Našli je i v hračkách a jednorázových obalech

Některé vzácné kovy, které se používají například při výrobě chytrých telefonů či jiné elektroniky, je stále častěji možné najít v běžných spotřebních plastech. Vyskytují se tak třeba v jednorázových obalech nebo dětských hračkách. Poukázal na to nový výzkum, který publikoval časopis Science of the Total Environment.