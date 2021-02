Čtvrtina Čechů podle výzkumu nezůstává doma s příznaky covidu, může to být příčina jeho šíření

S příznaky covidu nezůstává v Česku doma 25 procent lidí, ukazují výsledky dotazníkového šetření provedeného agenturou Ipsos a iniciovaného Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Podle odborníků to může být důvod masivního šíření a neúspěšného zvládání pandemie. V průzkumu, který ve středu prezentovali zástupci WHO v Česku a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, oslovila agentura v srpnu, listopadu a lednu tisíc respondentů.