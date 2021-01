Projekt Corona: Satelity, které kdysi špehovaly Sověty, dnes pomáhají ekologům

Pro stromy nevidět les – to pro Mihaje Nitu není jen přísloví, ale rovnou profesní nevýhoda. „Když jdu do lesa, vidím jen na sto metrů kolem sebe,“ říká lesník z univerzity v rumunském Brašově. Vlastní oči mu k výzkumu historie lesa nestačí – k tomu potřebuje pozorovatele vzdálenějšího v prostoru i čase. „Musíte vidět, co se dělo v padesátých letech, nebo i před sto lety. Potřebujete oči na obloze,“ řekl listu The New York Times.

Lesníci jako Nita se museli dlouho spoléhat na mapy a tradiční shromažďování dat, které bylo plné nepřesností. K dispozici však nyní mají i pohled z ptačí perspektivy, a to díky americkému špionážnímu programu z dvacátého století: projektu Corona. V jeho rámci Američané vyslali v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století na oběžnou dráhu satelity, které měly odhalit tajemství sovětské armády. Tito vzdálení pozorovatelé za dobu svého provozu shromáždili zhruba 850 tisíc snímků, které byly utajené až do poloviny devadesátých let.

Corona slouží vědě

Současní ekologové, kteří sledují vzácná či již zaniklá přirozená prostředí, vdechli snímkům satelitního systému Corona nový život. Společně s moderními počítačovými technologiemi pomáhají fotografie z vesmíru archeologům identifikovat stavby dávných civilizací, ukazují, jak se krátery po amerických bombách shozených za války ve Vietnamu proměnily v rybníčky, a připomínají, že druhá světová válka ovlivnila lesní porosty ve východní Evropě.