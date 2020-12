Do demonstrantů najížděli auty a pouštěli na ně psy. Zákroky komunistů u Lennonovy zdi byly brutální

„Kladly se svíčky a najednou přijela Veřejná bezpečnost a začala nás vytlačovat pryč. A to už se začalo skandovat. Nejdříve 'Nechte nás bejt!' a 'Co jsme vám udělali?' a pak už 'Svobodu! Svobodu!' a 'Dejte míru šanci'. Z druhé strany do toho davu pak najel vůz Veřejné bezpečnosti, a to už se lidi naštvali a začali skandovat 'Gestapo! Gestapo!',“ vzpomíná na pietní setkání u zdi v roce 1984 Roman Laube.

Společně s historikem Petrem Blažkem a antropologem Filipem Pospíšilem o zdejší historii nyní vydávají knihu Lennonova zeď v Praze – studie, rozhovory, dokumenty.

Na zdi byly nápisy už před sto lety

Vzkazy a nápisy se na zdi Maltézské zahrady začaly objevovat už dávno před Lennonovou smrtí. „Máme k dispozici fotografii z počátku 20. století, kde je vidět nějaký nápis křídou. V 60. a 70. letech se tady pak objevovaly také různé vzkazy a verše, a to jak amatérských básníků, tak například Vladimíra Holana a Václava Hraběte,“ vysvětluje historik Petr Blažek. Právě v tomto období se místu začalo přezdívat Zeď nářků.