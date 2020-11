Mongolskou plošinu čeká oteplování a vysychání. Hrozí začarovaný kruh, ukazuje výzkum

Před tímto pravděpodobným scénářem varovala v odborném časopise Science mezinárodní skupina klimatologů. Z jejich výzkumu vyplývá, že se vlny veder a sucha v Mongolsku v poslední době stupňují. A to má znepokojivé důsledky pro budoucnost.

Ze správního hlediska patří do Mongolska, Vnitřního Mongolska v Čínské lidové republice a Tuvinské republiky v Ruské federaci.

Vědci vycházeli z údajů získaných z letokruhů stromů. Tímto způsobem, který nabízí pohled na regionální podnebí v době před moderními meteorologickými záznamy, spočítali údaje o teplotě a vlhkosti půdy. Ty naznačují, že poslední roky rekordních vysokých teplot a sucha nemají v Mongolsku za více než 250 let obdoby.

Podle závěrů studie jsou vysoké teploty v regionu urychlovány vysycháním půdy a společně tyto změny dále zvyšují úbytek půdní vlhkosti. „Důsledkem je více veder, což znamená více ztrát vody v půdě, což znamená více vln veder. Kde by to mohlo skončit, to nedokážeme říci,“ uvedli autoři studie.

Když je půda vlhká, odpařováním vody se ochlazuje vzduch na jejím povrchu. Pokud už ale půda nemá dostatek vlhkosti k odpařování, teplo se přenáší přímo do vzduchu.