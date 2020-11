Vědci našli v přírodě šimpanze nakažené leprou. Netuší, jak se na ně nemoc mohla přenést

Před třemi lety popsala ekoložka Kimberly Hockingsová, že několik šimpanzů, které studovala v národním parku Cantanhez má na tvářích nápadná poškození. O jejich možné příčině se poradila s Fabianem Leendertzem, expertem na nakažlivé nemoci u zvířat.

„Nikdy jsem u šimpanzů nic takového neviděl,“ popsal svou zkušenost vědec, který pracuje pro berlínský Institut Roberta Kocha. Jenže jen o několik měsíců později si všiml velmi podobných lézí na snímcích šimpanzů žijících v Pobřeží slonoviny - a to je od Guine-Bissau, kde je pozorovala Hockingsová, stovky kilometrů vzdálené.

Vědec se proto pokusil zjistit, zda nemají obě pozorování společnou příčinu. V říjnu vyšla studie, kde popsala výsledky: podle této práce, která ještě neprošla recenzním řízením, může za obě deformace u šimpanzů stejná nemoc - lepra. Ta přitom u nich ve volné přírodě zatím pozorovaná nebyla. Kmeny nemoci, jimiž jsou primáti nakažení, se od sebe liší a vědci se domnívají, že se jí šimpanzi nenakazili od lidí.

Z dějin lepry

Lepra neboli malomocenství je nemoc, která člověka doprovází tisíce let: Nejstarší zmínka o lepře pochází z období zhruba 1500 před naším letopočtem, nejstarší tělesné pozůstatky vykazující jasné známky tohoto onemocnění sahají dokonce až do čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. Do Evropy se dostala ve významnější míře až s křížovými výpravami.

Přesto se toho o ní ví relativně málo. Původce nákazy objevil v roce 1869 norský mikrobiolog Gerhard Armauer Hansen, proto bývá bakterie Mycobacterium leprae také označována po svém objeviteli jako Hansenův bacil. Teprve nedávno byl objeven druhý původce lepry, bakterie pojmenovaná Mycobacterium lepromatosis.Od osmdesátých let dvacátého na ni existuje spolehlivá léčba založená na kombinaci antibiotik - právě tehdy začal počet nakažených rychle klesat z desítek milionů na pouhé statisíce.