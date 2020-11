Muži s pleší mívají horší průběh covidu, ukazují výzkumy

Wambierova studie, která proběhla ve Španělsku, zjistila, že 79 procent mužů, kteří byli hospitalizovaní v Madridu s covidem, trpělo plešatostí. Výsledky vyšly v odborném časopise Journal of the American Academy of Dermatology.

Potvrdila to i další práce z Itálie, která se věnovala mužům léčícím se z rakoviny prostaty. Ti, kteří užívali terapii založenou na potlačování mužských hormonů, se covidem nakazili o čtvrtinu méně často než ti s jiným typem léčby.

První rozsáhlá studie

Na začátku listopadu vyšla první větší práce, která zkoumala souvislost mezi plešatěním a rizikem covidu na rozsáhlejším vzorku pacientů. V časopise Journal of American Academy of Dermatology na 1941 lidech popsali, že čím méně muži mají vlasů, tím větší hrozbu pro ně covid představoval.