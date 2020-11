Čech a Slovák spojili síly při vzniku unikátní fotografie. Ocenila ji NASA i BBC

Snímek Proměny komety Neowise v pondělí zveřejnil web Earth Science Picture of the Day, za kterým stojí bývalý dlouholetý pracovník NASA Jim Foster. Web každý den zveřejňuje jeden snímek, který zobrazuje mimořádné či zajímavé děje či scenérie na planetě Zemi. V listopadu se fotografie navíc objeví ve výběru Astrophotography Gallery v britském časopise o astronomii BBC Sky at Night.