Obezita může zhoršit účinnost očkování proti covidu-19, obávají se vědci

Předběžné výsledky studií také naznačují, že u obézních virus vydrží průměrně o pět dní déle –⁠ jejich tělo má tedy větší problém se ho zbavit.

A existuje ještě jeden důvod k obavám: obezita je totiž spojená s méně rozmanitou populací mikrobů v zažívacím traktu. A jak se dobře ví, právě tento mikrobiom má významný vliv na schopnost odolávat patogenům.

Varování pro očkování

Všechny tyto faktory by podle odborného časopisu Science mohly znamenat problém také pro očkování proti viru SARS-CoV-2, a to zejména v zemích, které mají obéznější populaci. Podle dat WHO se tento problém týká asi 13 procent dospělých na planetě, v některých bohatých zemí západu je to ale až třetina populace.

A u řady vakcín je jejich účinnost u lidí se silnou nadváhou omezená. Ukázalo se to například u očkování proti chřipce, hepatitidě B a vzteklině –⁠ zejména u chřipky o tom existují jasné důkazy.