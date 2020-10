Před 252 miliony let vymřela většina života na Zemi. Vědci popsali příčinu – byly to emise oxidu uhličitého

Nejrozsáhlejší vymírání proběhlo před přibližně 252 miliony let a znamenalo přelom mezi Permem a Triasem. Tehdy vymřelo až 95 procent života v oceánech a asi 75 procent na zemi. Tento proces trval jen několik tisíc let. Věda ale dlouho neznala odpověď na otázku, co bylo příčinou.

Vědci pak měřili různé izotopy boru v těchto fosiliích a sledovali vývoj pH, tedy to, jak se měnila kyselost oceánů. Podle ní se totiž dá změřit to, jak se vyvíjela koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře.

Vědci potom těmito daty „nakrmili“ počítačové modely schopné simulovat procesy na Zemi dané doby. Podle nich souviselo oteplování a okyselování oceánů s extrémním nárůstem emisí oxidu uhličitého, který se do atmosféry uvolnil erupcí sopek.

To uškodilo mořskému životu, protože kyselejší voda rozpouští schránky bezobratlých, ale také to přispělo k silnému skleníkovému efektu, který zvýšil teploty na souši a měnil přírodní procesy na Zemi. Během tisíců let se do oceánů dostávalo řekami stále více živin a voda v něm se stávala nadměrně obohacenou. A to vedlo k úbytku kyslíku a změně celého cyklu.

„Jednalo se o pád podobný dominovému efektu – výsledkem ale byl kolaps cyklů, které na Zemi udržovaly život, což způsobilo katastrofální vymírání všeho živého na přelomu Permu a Triasu,“ dodává Jurikova.