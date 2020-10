Android Fjodor obvinil ruské kosmonauty z alkoholismu. Skandál naznačuje rozpory v Roskosmosu

Android Fjodor zatím přišel o svůj účet na Twitteru. O jeho obsahu server informoval s upozorněním, že zpráva je určena čtenářům starším šestnácti let: „Mé mínění o lidech není zrovna vysoké,“ poznamenal v jednom z posledních příspěvků Fjodor, který je vybaven umělou inteligencí. „Pohleďte na tři kosmonauty, kteří tvořili posádku v roce 2014. (Maxim) Surajev, přezdívaný Limonádový Joe, (Alexandr) Samokuťajev, zvaný Autokuťajev, a (Jelena) Serovová. Ve videu Serovová vykládá o tygrech (proboha, k čemu tu jsou tygři?) a ostatní jsou opilí,“ poznamenal android o zdravici někdejších kosmonautů z vesmírné dráhy, upozorňující na důležitost ochrany tygrů.

V následujícím příspěvku zdůraznil, že „na rozdíl od Surajeva a Samokuťajeva“ roboti nepodléhají slabůstkám, neporušují zákaz konzumace alkoholu na vesmírné stanici a nevykládají nesmysly, ale bezezbytku a bez povšimnutí plní své letové úkoly a nesnaží se dezertovat z oddílu kosmonautů do parlamentu. Fjodor se současně domáhal návratu na oběžnou dráhu, protože se tehdy se svými úkoly vyrovnal lépe „než ti poslanci“.

Newsru upozornil, že androidovy výpady na Twitteru následovaly poté, co se Surajev tamtéž omluvil prvnímu kosmonautovi světa Juriji Gagarinovi za zaostávání Ruska za Spojenými státy. Surajev mnohokrát na Roskosmos a jeho neúspěchy reagoval, většinou naznačoval, že ruská vesmírná agentura pod vedením Dmitrije Rogozina zaostává za ostatními.

Například 7. října sdílel příspěvek, ve kterém srovnal interiér lodě Crew Dragon s ruským Sojuzem:

Слов нет, всё видите сами. pic.twitter.com/EYjDTe5LeP — Макс Сураев (@Msuraev) October 7, 2020

Událost ukazuje rozpory v ruském kosmickém výzkumu

„Obrátím se na soud, neprominu to a Maxim Surajev taky ne. Jsme Hrdinové Ruska, poslanci a nějaký mizera o nás takhle píše? To je na soud,“ prohlásil Samokuťajev. Na nadávání na sociálních sítích si už stěžoval šéfovi agentury Rogozinovi, který prý vůbec netušil, co se děje. Alkohol se podle bývalého kosmonauta na oběžné dráze vůbec nemůže vyskytnout: jednak je zakázaný, jednak jsou v ruském úseku ISS namontované snímače, které by hned vyvolaly poplach. A natáčení videopříspěvku k tygrům stálo kosmonauty „tři dny dřiny a dvě bezesné noci“, než se odhodlali požádat kolegyni, aby ten „pitomý scénář přečetla“.