Praha se stává centrem evropského kosmického výzkumu. Agentura GSA se zvětší na trojnásobek

Evropská unie rozhodla o rozšíření agentury GSA už loni. Ta je pověřena řízením navigačního systému Galileo a je jedinou agenturou EU sídlící v ČR. Agentura by nově měla sdružit řízení provozu všech kosmických programů Evropské unie. Zároveň by se měla přejmenovat na Agenturu pro kosmický program.

Rozšíření agentury počítá s výrazným navýšením počtu zaměstnanců. GSA předpokládá, že nově bude potřeba zajistit prostory až pro šest set lidí. Je proto nutné získat odpovídající prostory a kapacity. Hlavní aktuálně řešenou alternativou je významné rozšíření kapacit stávajícího sídla v Holešovicích, k čemuž ministerstvo financí připravuje studii proveditelnosti. Vedle nových kanceláří jsou nutné nové jednací místnosti, laboratoře a další prostory.

O postupu při rozšiřování agentury jedná společně GSA s ministerstvem dopravy, ministerstvem financí, Úřadem vlády a také bezpečnostními úřady. Memorandum, které za tímto účelem stát a agentura připravují, by mělo mimo jiné počítat se zajištěním další podpory pro zaměstnance a také vzdělávání, včetně jejich rodinných příslušníků.

Miliardové odvody do rozpočtu

Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém sídlí v Praze už osm let a odvedla do českého rozpočtu přes tři miliardy korun. Po rozšíření by se finanční odvod měl ještě zvýšit.

Využití globálního navigačního satelitního systému (GNSS) se ve světě značně rozšiřuje. V roce 2014 bylo v provozu přibližně 3,6 miliardy přístrojů využívajících signály satelitní navigace a do roku 2019 by měl tento počet stoupnout na sedm miliard. To znamená, že na každého obyvatele Země bude připadat jeden přístroj využívající GNSS.