Astrofyzici věří, že odhalili, kde se ukrývá temná energie. Má být v srdci bizarních objektů v mezigalaktické prázdnotě

Poprvé s myšlenkou existence „geod“ přišel už roku 1966 tehdy mladý ruský vědec Erast Gliner. Ten si tehdy představil jinou možnost, jak končí svou existenci masivní hvězdy - do té doby se počítalo s tím, že na konci svého „života“ se zhroutí do slavné černé díry, která má ve svém jádru takzvanou singularitu.

Astrofyzici z Havajské univerzity v Mānoa teď přišli s hypotézou , jak záhadnou temnou energii vysvětlit. Tvrdí, že tato hypotetická energie není rozložená v prostoru zcela rovnoměrně, ale je tvořená bizarními kosmickými objekty, pro něž se vžilo pojmenování GEODE neboli Generic Objects of Dark Energy (Běžný objekt z temné energie). Tato tělesa by měla být podobná černým dírám a měla by se vyskytovat v prostoru mezi galaxiemi.

Podle Glinera jsou GEODE něco podobného jako černé díry - při pohledu z vnějšku by od nich dokonce byly nerozlišitelné. Jenže jejich srdce netvoří singularita, nýbrž právě temná energie.

Že by právě tato tělesa mohla být zdrojem expanze vesmíru a tedy zdrojem temné energie, naznačil už před rokem výzkum havajského týmu pod vedením Kevina Crokera. Už tehdy astrofyzici naznačili, že právě tento jev by mohl být zodpovědný za gravitační vlny, které byly nedávno potvrzené experimentem LIGO - podle Crokerova týmu jsou ale vlny příliš silné na to, aby jejich zdrojem byly černé díry - možné tedy vědci při sledování gravitačních vln nepozorovali srážku černých děr, ale ve skutečnosti geod.

V novém výzkumu na ten loňský navázali. „I když jsme už vloni prokázali, že GEODE by mohly být zdrojem potřebného množství temné energie, bylo by zapotřebí obrovského množství starých a masivních GEODE,“ uvedl Croeker. „Ale kdyby se pohybovaly prostorem podobně jako černé díry a zůstávaly blízko viditelné hmoty, pak by to narušovalo pohyb galaxií, jako je naše Mléčná dráha,“ doplnil astrofyzik.

A právě na pohyb těchto objektů se proto Croker s kolegy podíval. Tvrdí, že dělají něco neobvyklého: získávají hmotnost z expanze vesmíru samotného. A díky tomu, že se jejich vnější okraje otáčejí rychlostí blízkou rychlosti světla, navzájem se odpuzují - podobně jako dvě roztočené káči.