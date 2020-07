NASA vyšle na Mars další sondu, poprvé s helikoptérkou

Největší automatický vědecký rover určený k výzkumu Marsu, který dosud sestavil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), má ve čtvrtek z Mysu Canaveral vynést do vesmíru raketa Atlas V. Robotické vozítko Perseverance (Vytrvalost), jež by mělo přistát v únoru příštího roku, má hledat známky možného minulého života, ale také vyzkoušet nové technologie pro případné budoucí lidské průzkumné výpravy na tuto planetu. Start by měl začít kolem 13.40.