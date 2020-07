Pacienti v Olomouci do nemocnice nemusejí. Problémy s lékaři mohou řešit přes internet

Pacienti konzultovali své problémy například přes skype a vznikly i další komerční aplikace, ale v olomoucké fakultní nemocnici vymysleli svoji vlastní webovou aplikaci. „Pacient může po registraci odeslat prostřednictvím aplikace lékaři žádost o videokonzultaci. Aplikaci si nastaví sám, nebo mu pomůže lékař,“ vysvětlil Michal Štýbnar koordinátor projektů Národního telemedicínského centra. Lékař nebo zdravotní sestra pacientovi potvrdí termín virtuální schůzky pomocí internetového videopřenosu, díky kterému pacientovi odpadne cesta do nemocnice.

Pomocí nového webového rozhraní lze také poslat online žádost o léky. „Většina chronicky nemocných pacientů, kteří docházejí do specializovaných ambulancí, neměla v době pandemie ani možnost zažádat si o léky jinak než telefonicky. A pokud jim lékař telefon nezvedal, tak neměli jinou možnost, jak léky získat,“ podotkl Táborský.

„Celé řešení bylo postaveno na open source aplikacích, které bylo možné integrovat do řešení bezplatně. Obrovskou výhodou je, že celé řešení videokonzultací běží na infrastruktuře FN Olomouc a neposílá citlivá data přes třetí stranu, jako je tomu u jiných komerčních řešení,“ řekl náměstek informačních technologií FN Olomouc Antonín Hlavinka.

Vojtěch: zdravotnictví se v době koronaviru dobře přizpůsobilo

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se české zdravotnictví pandemii koronaviru velmi dobře přizpůsobilo, a to i díky už fungujícím elektronickým receptům, neschopenkám a sdílení dat.

Vojtěch upozornil, že telemedicína, jejíž rozvoj pandemie akcelerovala, má obrovský potenciál. Stát proto nastaví jasná pravidla pro její bezpečné fungování. Přispět by k tomu měl zákon o elektronizaci zdravotnictví, který by v září mohla projednat vláda. Vyřešit je třeba například elektronickou identitu lékaře, která souvisí s nahlížením do zdravotních záznamů.