Poradí si Medard se suchem v Česku? Změna klimatu má vliv i na spolehlivou pranostiku

Medardovské počasí ovšem letos přišlo Středoevropanům jako záchrana před suchem na poslední chvíli: na přelomu dubna a května totiž klimatologové ohlásili, že současné sucho je nejhorší za 500 let. Od 19. století to můžou doložit konkrétním měřením, roky zpětně až do 16. století zrekonstruovali podle kronik, starých spisů, letokruhů stromů a dalších nepřímých záznamů.